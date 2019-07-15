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Пензячка не могла войти в подъезд из-за припаркованных авто

15 июля в 13:13 334 просмотра
Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала о припаркованных машинах рядом с подъездом.

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Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала о припаркованных машинах рядом с подъездом.

«Около второго подъезда дома № 10 по улице Экспериментальной водители паркуют машины прямо под окнами. Кроме того, расстояние от входной двери в подъезд до бампера авто — 30 сантиметров», — написала женщина.

Пензячка добавила, что она не может открыть окна, потому что в квартиру сразу проникает запах выхлопных газов, а звук работающего двигателя мешает спать.

«Сегодня шла домой, и машина стояла еще ближе. Я не могла открыть дверь в подъезд, боялась повредить авто. Пришлось ждать, пока машина отъедет. Сил больше нет это терпеть», — подытожила женщина.

Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, информационное агентство «Пенза-Пресс» направит официальный запрос.


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