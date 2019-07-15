В Пензе начали работу по созданию центра томографии

Рабочая группа приступила к разработке «дорожной карты», сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Этот объект для Пензенской области очень важен. Поэтому вопрос его строительства я держу на личном контроле. Приложены значительные усилия для того, чтобы проект был реализован именно в нашем регионе», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В настоящее время специалисты выполняют межевание и ставят на учет земельный участок, который предназначен для размещения центра ПЭТ КТ. Планируется, что он заработает в середине 2020 года.