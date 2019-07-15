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Россиянам рассказали, как избежать слабоумия

15 июля в 13:59 220 просмотров
, что у людей с предрасположенностью к деменции (приобретенное слабоумие) риск ее появления снижался на 32% в том случае, если они придерживались нескольких правил, сообщает «Российская газета».

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Специалисты выяснили, что у людей с предрасположенностью к деменции (приобретенное слабоумие) риск ее появления снижался на 32% в том случае, если они придерживались нескольких правил, сообщает «Российская газета».

Под здоровым образом жизни исследователи подразумевают регулярную умеренную физическую активность, сбалансированное питание, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя.

Ученые проанализировали данные около 200 тысяч человек от 60 лет. У добровольцев оценили генетический риск развития деменции. Для этого специалисты определили и оценили все известные генетические факторы риска болезни Альцгеймера. Оказалось, что здоровый образ жизни был одинаково связан со снижением риска заболевания и у людей с высоким генетическим риском, и людей с низким показателем. Всего в рамках исследования за восемь лет было зафиксировано 1769 случаев развития деменции.

«Считается, что деменция неизбежна, если к ней есть генетическая склонность. Однако, по-видимому, человек может своими силами существенно снизить риск развития опасного заболевания благодаря здоровому образу жизни», — подчеркнули ученые.


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