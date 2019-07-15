Чем кормят арестантов в поселке Лесном?

На сайте госзакупок УМВД России по Пензенской области ищет поставщиков питания для тех, кто отбывает административное наказание в поселке Лесном и изоляторе временного содержания на ул. Злобина.

Примечательно, что «арестанты» должны обеспечиваться трехразовым горячим питанием. Список продуктов — весьма скромный, но нельзя сказать, что скудный. В нем значатся крупы, мясо, рыба, картофель, молоко, кисель. Суточная норма варьируется в зависимости от пола.

Предприятие должно поставлять в учреждения питание дважды в день — утром и вечером. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с нормой продуктов на одного человека в сутки, отмечается в документах закупки.

«Общее количество оказываемых услуг — 15 073 сутодач, ориентировочное количество сутодач в день — 121», — говорится в техническом задании.

Максимальная цена контракта, исполнить который нужно с 1 декабря 2019 года до 30 апреля 2020 года, — 3,6 млн рублей.