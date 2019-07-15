В Пензенской области «Водоканал» оштрафовали за некачественную воду

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, качество питьевой воды проверяли из башни ООО «Водоканал», которая находится в селе Засечном, а также из разводящей сети.

В результате проверки оказалось, что вода не соответствует санитарно-химическим и органолептическим показателям. ООО «Водоканал» нарушил санитарно-эпидемиологические нормы воды, за это руководство привлекли к административной ответственности.

Компании назначили штраф — 20 тысяч рублей.

Напомним, пензенцы тоже жаловались на то, что водопроводная вода приобрела неприятный запах. Они опасались, что в жидкости могут содержаться опасные для здоровья вещества. Однако в Роспотребнадзоре успокаивали горожан, сообщив, что вода соответствовала всем необходимым требованиям по микробиологическим показателям, в эпидемическом отношении она была безопасна.