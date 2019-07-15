В Пензе за полгода благодаря ЭКО на свет появились 123 малыша

В Пензенской области за полгода благодаря проведению процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет появились 123 малыша (зачатие произошло в 2018 году).

В прошлом году благодаря ЭКО родилось 293 ребенка, сообщает пресс-служба областного минздрава. Финансирование процедуры происходит в рамках национального проекта «Демография».

В этом году запланировано 900 процедур ЭКО, этот показатель выше, чем в 2018-ом и 2017-ом — 850 и 821 соответственно. За полгода выдано уже 872 направления. После выполненных 399 процедур 119 женщин встали на учет по беременности.

Женщина сама выбирает медицинскую организацию для проведения ЭКО из 224 специализированных клиник страны. В Пензе оно доступно по полису ОМС в перинатальном центре, клиниках «Инмед» и «Медцентр-УЗИ». Подробнее со списком можно ознакомиться на сайте регионального ТФОМС.