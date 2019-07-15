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Жители Каменки убрали горы мусора на Безруковском пруду

15 июля в 15:29 184 просмотра
, которые оставили отдыхающие на Безруковском пруду.

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Житель города Каменка Пензенской области рассказал в Сети о горах мусора, которые оставили отдыхающие на Безруковском пруду.

Мужчина с приятелями решил убраться на пруду в селе Безруково. Видеозапись он опубликовал в группе «Подслушано Каменка» соцсети «ВКонтакте».

«Убрали за свиньями», — добавил автор поста.

Судя по кадрам, неизвестные спрятали отходы под кустами, чтобы скрыть их от глаз. Пользователь с приятелями собрал весь мусор в мешки и поставил в этом месте табличку с надписью «Не мусори! Убери за собой».

Напомним, кузнечане ранее рассказывали о большой свалке у села Вишневка. Горожане, отмечали, что такая ситуация — во всем лесу. Информагентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sekretkamenka

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