Жители Каменки убрали горы мусора на Безруковском пруду

Житель города Каменка Пензенской области рассказал в Сети о горах мусора, которые оставили отдыхающие на Безруковском пруду.

Мужчина с приятелями решил убраться на пруду в селе Безруково. Видеозапись он опубликовал в группе «Подслушано Каменка» соцсети «ВКонтакте».

«Убрали за свиньями», — добавил автор поста.

Судя по кадрам, неизвестные спрятали отходы под кустами, чтобы скрыть их от глаз. Пользователь с приятелями собрал весь мусор в мешки и поставил в этом месте табличку с надписью «Не мусори! Убери за собой».

Напомним, кузнечане ранее рассказывали о большой свалке у села Вишневка. Горожане, отмечали, что такая ситуация — во всем лесу. Информагентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.