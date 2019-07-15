В мэрии Пензы прокомментировали жуткий запах воды из крана

15 июля вице-мэр Юрий Ильин и главный управляющий директор «Горводоканала» Сергей Ивенков рассказали журналистам о причинах неприятного запаха водопроводной воды в Пензе.

По словам Юрия Ильина, главная причина запаха заключается в снижении объема воды в Сурском водохранилище.

«Мы ждали обильный паводок, большой объем воды был сброшен, и сегодня в Сурском водохранилище есть отклонения от нормативных отметок по ее уровню», — отметил замглавы администрации города.

Сергей Ивенков пояснил, что к середине июля в водоеме уровень воды должен составлять 150 метров, а по факту — на два метра меньше.

«То есть порядка 1 млн 300 тыс. кубов воды не хватает. «Горводоканалом» был предпринят ряд мер по обеспечению города ресурсом. Мы берем воду ниже, чем обычно. Также дополнительно был запущен цех микрофильтрации, за счет которого удаляется взвесь непосредственно сырой воды. После этого она транспортируется по трубопроводам в город», — рассказал директор организации.

Цех микрофильтрации был запущен в ночь на 14 июля, впервые более чем за 15 лет. Сейчас в работе — девять из десяти микрофильтров.

«Они снимают до нормы ту необходимую дозу планктона и зелени, которая есть в исходной воде в источнике. Мы считаем это необходимостью», — добавил Сергей Ивенков.

Неприятный запах от воды, отметил он, связан с увеличением дозы хлора: эта мера была предпринята по согласованию с Роспотребнадзором для того, чтобы обеззаразить воду и довести ее до санитарных показателей.

«По запаху от воды существует определенная градация, которую контролируют и Ростехнадзор, и «Горводоканал». Да, есть повышенный запах хлора, но отклонений не обнаружено, что подтверждается лабораторными анализами», — сообщил директор «Горводоканала» журналистам.

Также в настоящее время проводятся испытания, и в течение недели планируется задействовать дополнительные химические реактивы, разрешенные законодательством, для борьбы с неприятным запахом.

«Конечно, жители города привыкли к более качественной воде, но в настоящее время Сурское водохранилище, к сожалению, цветет. Нам приходится задействовать дополнительные силы, чтобы это убрать. Поэтому прошу пензенцев с пониманием отнестись к ситуации, еще раз заверяю, что контролирующими органами проводятся все необходимые мероприятия, чтобы устранить проблему», — обратился Сергей Ивенков к жителям города.

Ранее ситуацию прокомментировали в Роспотребнадзоре. В управлении также рассказали об итогах проверки водопроводной воды в селе Засечном.