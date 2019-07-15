В Пензенской области прошла Тихвинская ярмарка

В Пензенской области в селе Радищево Кузнецкого района прошла Тихвинская ярмарка. Ее посетили гости из городов и сел региона, субъектов РФ.

От имени губернатора гостей приветствовала врио вице-губернатора Пензенской области Лариса Рябихина. Она отметила, что мероприятие известно далеко за пределами области, приобретает большую популярность среди туристов.

На Тихвинской ярмарке можно было познакомиться с жизнью и творчеством писателя Александра Радищева, посетив музей-усадьбу, побывать в старинном храме Преображения Господня. Для любителей активного отдыха были предусмотрены различные народные забавы, работала ярмарка товаров, фотозоны.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, впервые на Тихвинской ярмарке выступил Заслуженный артист России, художественный руководитель группы «Белый день» Валерий Семин. Участниками концертной программы стали фольклорные коллективы Татарстана и Мордовии, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей. Открыло ярмарку театрализованное шествие-пролог «Весь мир — театр!», кульминацией которого стал полет выдающегося российского путешественника, пилота-воздухоплавателя с мировым именем Валентина Ефремова.

Ярмарка была учреждена в 18 веке женой брата Александра Николаевича Радищева, Варварой Михайловной, в честь памяти иконы Тихвинской Божьей матери. Проводилась вплоть до 1917 года, была возобновлена в 2006 году.