«Полная безвкусица». Бузову раскритиковали за откровенный костюм

Фотографии с прогулки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Судя по описанию, Ольга побывала в Витебске.

Певица позировала, стоя возле дороги, в белом костюме, который состоял из боди с вырезом на животе и брюк, которые держались на подтяжках, оголяя ягодицы.

Поклонники пришли в ужас от такого экстравагантного образа. Они написали, что звезда похожа на даму легкого поведения, которая ждет попутчика. «Какая жуть», «полная безвкусица», «просто отвратительно», «научись одеваться», — писали они в комментариях.