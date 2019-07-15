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«Полная безвкусица». Бузову раскритиковали за откровенный костюм

15 июля в 15:47 62 просмотра
, ведущая реалити-шоу «Дом-2» (16+) Ольга Бузова вышла погулять в откровенном наряде. Поклонники пришли в ужас.

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Певица, ведущая реалити-шоу «Дом-2» (16+) Ольга Бузова вышла погулять в откровенном наряде. Поклонники пришли в ужас.

Фотографии с прогулки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Судя по описанию, Ольга побывала в Витебске.

Певица позировала, стоя возле дороги, в белом костюме, который состоял из боди с вырезом на животе и брюк, которые держались на подтяжках, оголяя ягодицы.

Поклонники пришли в ужас от такого экстравагантного образа. Они написали, что звезда похожа на даму легкого поведения, которая ждет попутчика. «Какая жуть», «полная безвкусица», «просто отвратительно», «научись одеваться», — писали они в комментариях.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/buzova86/

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