В Кривошеевке для сотрудников «Дамате» построили два общежития

Компания «Дамате» построила для своих сотрудников в селе Кривошеевка Нижнеломовского района Пензенской области два общежития.

Общежития предназначены для персонала, работающего на птицеперерабатывающем заводе, объекты уже введены в эксплуатацию. Их возвели в рамках социальной программы «Обеспечение сотрудников жильем». Жилье предназначено для комфортабельного проживания 384 сотрудников компании.

Строительно-монтажные и отделочные работы начали в ноябре 2018 года, завершили их в кратчайшие сроки — в мае 2019-го. На днях ожидается заселение первых жильцов в квартиры.

На строительство объектов и благоустройство прилегающих к ним территорий компанией «Дамате» было инвестировано более 136 млн рублей.

На объектах есть все условия для комфортной жизни персонала. Квартал состоит из двух двухэтажных зданий, универсальной спортивной площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола, площадки с тренажерами, а также парковочных места для транспорта. Общая площадь жилого фонда составила 2500 м².

Каждое здание состоит из 48 комнат. Жилые дома находятся в центре села, недалеко от производственных площадок компании. Все социально значимые объекты находятся в пешей доступности.

Объекты укомплектованы всем необходимым для уютного проживания: инженерными централизованными и автономными коммуникациями, системой вентиляции и индивидуального кондиционирования жилых комнат, сантехническим оборудованием. Комнаты обставлены удобной мебелью. Кроме того, есть зона отдыха с телевизором, массажными креслами, настольным теннисом и играми. На первых этажах зданий есть встроенные турецкие бани.

Также завершены и работы по благоустройству территорий у общежитий. Созданы спортивные площадки, смонтированы ограждения территории с воротами. Для круглогодичного использования спортплощадки смонтирован специальный электрообогрев наливного резинового покрытия. Посажены деревья и кустарники.

Компания «Дамате» реализует в Пензенской области проект расширения мощностей по выращиванию и переработке индейки до 155 тыс. тонн в год. На площадках работают более пяти тысяч сотрудников по всей стране. Наличие у них собственного жилья в населенном пункте позволит компании активнее привлекать к работе сотрудников из других регионов. На объектах компании работают не только специалисты из разных районов области, но и работники из других регионов России.

Своя программа обеспечения сотрудников жильем — одно из конкурентных преимуществ «Дамате». За два года компания уже ввела в эксплуатацию жилой дом для сотрудников в Нижнем Ломове, а также административно-бытовой комплекс для временного проживания работников сервисных бригад предприятия в селе Катковка Колышлейского района.