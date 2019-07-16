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Пензенские доноры смогут воспользоваться специальным приложением

15 июля в 16:26 402 просмотра
специального мобильного приложения (6+).

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Пензенская область оной из первых начала пользоваться единой базой доноров. Сдавшие кровь смогут получить полную информацию о результатах лабораторных исследований с помощью специального мобильного приложения (6+).

Как сообщает пресс-центр областного правительства, человек может получить в регистратуре Центра крови код донации, который позволяет войти в мобильное приложение. Мобильный сервис дает возможность планировать визиты в службу крови, изучать результаты лабораторных исследований, получать новости по теме.

«Может потребоваться до 24 часов, прежде чем уникальный код будет активирован на сайте и в мобильном приложении», — отмечают в пресс-центре.

Создание мобильного приложения стало возможно благодаря единой базе данных донорства крови.

«В нее поступает оперативная информация изо всех региональных центров о количестве заготовленной донорской крови и ее перемещениях, о проведенных трансфузиях, возможных реакциях и осложнениях у доноров и реципиентов. Единая база содержит полные данные о каждом доноре. Доступ к данным позволяет специалистам Службы крови наладить максимально эффективную обратную связь с донором», — отмечают в пресс-центре.


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