Поможет только операция. Диетологи обнаружили неожиданную причину ожирения

Специалисты нашли странную и неожиданную причину развития ожирения. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет об активности определенного типа иммунных клеток, которые находятся в тонкой кишке. К набору лишнего веса может привести ряд факторов, среди которых генетика, кишечные бактерии, а также неправильное питание.

Специалисты поставили эксперимент на мышах и выяснили, что развитие ожирения может спровоцировать работа некоторых клеток иммунитета, которые неправильно реагируют на жирную пищу, накапливая вредные вещества.

Ученые подчеркнули, что избавить от этой проблемы можно только с помощью операции, которую назначит врач.