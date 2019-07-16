Глава Росприроднадзора предлагает экскурсии на мусорные полигоны

В интервью ТАСС она отметила, что все обсуждаемые меры, в частности, строительство мусороперерабатывающих заводов, нужно сочетать с работой с населением.

«Если мы с вами ничего не будем делать и ничего не будем менять, это все равно, что совершить преступление против природы. Я была на полигонах. По ним надо водить экскурсии, чтобы каждый из нас понимал, где конкретно заканчивает жизнь тот мусор, который мы с вами выбрасываем», — сказала Радионова.

В стране перерабатывается только 7% из 70 млн т коммунального мусора, который ежегодно образуется в России. Мусорные полигоны сейчас занимают площадь в 4 млн га, что сравнимо с территорией Нидерландов или Швейцарии. Увеличить объемы переработки мусора с 7% до 36% к 2024 году призвана реформа отрасли обращения с отходами.

«Не везде эта реформа начата <…> Есть регионы, которые должны были войти в эту реформу, однако этого не сделали. Во Владимирской, Курганской областях, Еврейском автономном округе, Ненецком автономном округе, Республике Марий Эл, Приморском, Хабаровском краях уже расторгнуты ранее заключенные соглашения с региональными операторами», — сообщила она ТАСС.

У субъектов никаких законных оснований не входить в эту реформу нет, отметила она.