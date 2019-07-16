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Пензенец зарезал друга и оставил его умирать в подъезде

15 июля в 17:19 450 просмотров

33-летнего жителя Пензы осудили за убийство товарища.

По данным следствия, вечером 29 сентября мужчина выпивал дома со своим приятелем. Друзья поссорились. Гость схватил нож и набросился на хозяина жилища. Тот принялся избивать оппонента, отобрал холодное оружие и несколько раз вонзил его в товарища. После мужчина попросил потерпевшего уйти из его дома, закрыл за ним дверь и лег спать.

33-летний потерпевший скончался на лестничной площадке. Злоумышленника задержали.

Пензенцу назначили восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


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