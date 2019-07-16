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Плюс два конкурента у «Дизеля». В новом сезоне ВХЛ выступят 34 клуба

15 июля в 17:31 388 просмотров
, что в новом сезоне Чемпионата ВХЛ (0+) примут участие 34 клуба, среди которых — пензенский «Дизель».

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Стало известно, что в новом сезоне Чемпионата ВХЛ (0+) примут участие 34 клуба, среди которых — пензенский «Дизель».

По информации, размещенной в официальной группе пензенских хоккеистов, на участие в ВХЛ — Кубке шелкового пути подали заявки еще два клуба — «Ростов» из Ростова-на-Дону и «ШоуГан» из Пекина.

Плюс две команды в чемпионате означают еще более напряженную конкуренцию за попадание в плей-офф. Напомним, ранее главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин в интервью «Пенза-Пресс» говорил о том, что в ВХЛ предполагается участие 32 клубов — на три больше, чем в предыдущем сезоне, и на шесть больше, чем в позапрошлом.

Известно, что клубы поделены на две конференции и четыре дивизиона. Календарь матчей будет опубликован в ближайшее время, анонсируется в группе «Дизеля».


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