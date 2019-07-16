В Пензе завершается ремонт улицы Чкалова (видео)

В Пензе подрядная организация обещает закончить все работы по ремонту улицы Чкалова до конца месяца. Будет обновлено не только дорожное полотно, но и освещение.

Строительная техника покинет улицу Чкалова через две недели. Там, на участке от улиц Маршала Крылова до Куйбышева, завершается капитальный ремонт. На это было выделено порядка 30 миллионов рублей. Как отмечают чиновники, на стадии разработки проекта они держали связь с местными жителями. Люди попросили сделать так, чтобы вода после дождя не задерживалась на внутридворовых территориях.

«В процессе работы возникали вопросы, которые решали вместе с проектировщиком и подрядной организацией, в том числе — по отведению воды с прилегающих территорий. В проекте предусмотрено доведение до нормативного состояния проезжей части, обустройство тротуаров и наружного освещения», — рассказал начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.

На сегодняшний день уже завершены все работы по фрезерованию основания дорожного полотна. Кроме того, одной из основных задач, которые стояли перед рабочими, стало выведение всех колодцев на поверхность.

«Остались работы которые связаны с примыканиями с тротуарами, где-то есть замечания по устранению бортового камня, по газону, их нужно устранить в течение недели. На участке от улицы Красной до улицы Куйбышева необходимо уложить верхний слой асфальтобетона. Ежегодно работы такого характера будут выполняться на нескольких дорогах», — сказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Также на улице Чкалова появится новое освещение. Все ремонтные работы подрядная организация должна завершить до конца месяца, сообщает телеканал «Экспресс».