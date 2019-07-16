Пензячка отдала за несуществующую шубу 11 тысяч рублей (видео)

Жительница Пензы лишилась денег при совершении интернет-покупки. То, что предлагаемая стоимость товара намного меньше рыночной, у нее не вызвало никаких подозрений.

Зимой подписалась на рассылку интернет-магазина, весной увидела объявление о продаже шубы с 70% скидкой. Решила, что это ее шанс и откликнулась. Девушку не смутила ни слишком низкая цена за меховое изделие, ни требование о полной предоплате. И она перевела на указанные неизвестными реквизиты 11 тысяч рублей.

«Мне ответили, что деньги получены. На следующий день поступило сообщение, что шуба отправлена и скинули трек-код для отслеживания посылки. На сайте курьерской службы у меня не получалось ее отследить», — рассказала потерпевшая.

После обращения в «магазин» девушке пообещали выслать новый трек-код, но вместо этого просто заблокировали. Так и не дождавшись посылки, пензячка написала заявление в полицию.

«Сотрудники провели комплекс всех мероприятий в результате которых была установлена личность подозреваемой в совершении данного преступления. Ей оказалась жительница Краснодарского края 1993 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — прокомментировала дознаватель УМВД России по Пензе Елена Морозова.

Возможное наказание по данной статье — лишение свободы сроком до двух лет. На время следствия подозреваемую отпустили под обязательство о явке, сообщает телеканал «Экспресс».