В Пензе несколько улиц на 2 дня останутся без газа
Губернатор: Надеемся на хороший урожай
Вячеслав Чесноков: У пензенского «Зенита» есть перспективы
Отзыв на роман Нила Геймана «Американские боги»
Наши новости
Все-таки уходит. Пензенский «Дизель» покидает нападающий Данил Савунов
Плюс два конкурента у «Дизеля». В новом сезоне ВХЛ выступят 34 клуба
Вячеслав Чесноков: У пензенского «Зенита» есть перспективы
Пензенцы получат билеты на турнир Gorilla Fighting Championship
Пензенцев приглашают на турнир Gorilla Fighting Championship
В Пензе прошел чемпионат России по «Московской пирамиде»
В ВХЛ изменятся правила
На сайте правительства можно будет узнать о загруженности бассейнов
Кузнецкий мотодром передали в ведение мотоциклетной федерации региона
Боец Александр Шлеменко приедет на турнир по ММА в Пазелки

Пензенские ветераны тенниса одержали победу над командой из Саранска (видео)

15 июля в 19:56 338 просмотров
«Семейный» прошел традиционный ветеранский теннисный матч «Пенза-Саранск». Это противостояние длится уже более десяти лет, и пока наши спортсмены уступают. В каждой команде — по 12 спортсменов, которые выступали как в одиночном, так и в парном разрядах.

" data-title="Пензенские ветераны тенниса одержали победу над командой из Саранска — Пенза-пресс, рунет за день">

На кортах спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» прошел традиционный ветеранский теннисный матч «Пенза-Саранск». Это противостояние длится уже более десяти лет, и пока наши спортсмены уступают. В каждой команде — по 12 спортсменов, которые выступали как в одиночном, так и в парном разрядах.

Участники ветеранского теннисного матча не обращали внимания на свой возраст, хотя некоторым уже далеко за 60. Пензенские спортсмены говорили, что, несмотря на товарищеский статус турнира, они пришли только за победой, ведь нужно догонять Саранск в общем зачете. История соревнования насчитывает уже больше десяти лет и пока команды из Республики Мордовия выиграла на несколько матчей больше.

«Бывало, мы играли решающую встречу, в парном разряде Две сильнейшие команды из Пензы и Мордовии. Уровень игроков — примерно 50 на 50, одинаковый», — рассказал капитан сборной Пензенской области Аркадий Гаврилов.

В турнире приняли участие по 12 спортсменов в составе каждой команды. По традиции, ветеранский товарищеский матч «Пенза-Саранск» состоял из 20 игр. Десять из них прошли в одиночном разряде, остальные — в парном.

«Несколько возрастных категорий, одна «35+", другая «50+", плюс парная. Играют те кому меньше 100 в сумме и те, кому больше. Так и выявляются победители конкретного матча», — объяснил председатель федерации ветеранов тенниса Пензенской области Сергей Храбсков.

По итогам 20 партий сильнее оказались пензенцы. Они одержали общую победу со счетом 12:8. Взять реванш спортсмены из Мордовии смогут зимой, когда матч (0+) пройдет на их территории, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...