Пензенские ветераны тенниса одержали победу над командой из Саранска (видео)

На кортах спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» прошел традиционный ветеранский теннисный матч «Пенза-Саранск». Это противостояние длится уже более десяти лет, и пока наши спортсмены уступают. В каждой команде — по 12 спортсменов, которые выступали как в одиночном, так и в парном разрядах.

Участники ветеранского теннисного матча не обращали внимания на свой возраст, хотя некоторым уже далеко за 60. Пензенские спортсмены говорили, что, несмотря на товарищеский статус турнира, они пришли только за победой, ведь нужно догонять Саранск в общем зачете. История соревнования насчитывает уже больше десяти лет и пока команды из Республики Мордовия выиграла на несколько матчей больше.

«Бывало, мы играли решающую встречу, в парном разряде Две сильнейшие команды из Пензы и Мордовии. Уровень игроков — примерно 50 на 50, одинаковый», — рассказал капитан сборной Пензенской области Аркадий Гаврилов.

В турнире приняли участие по 12 спортсменов в составе каждой команды. По традиции, ветеранский товарищеский матч «Пенза-Саранск» состоял из 20 игр. Десять из них прошли в одиночном разряде, остальные — в парном.

«Несколько возрастных категорий, одна «35+", другая «50+", плюс парная. Играют те кому меньше 100 в сумме и те, кому больше. Так и выявляются победители конкретного матча», — объяснил председатель федерации ветеранов тенниса Пензенской области Сергей Храбсков.

По итогам 20 партий сильнее оказались пензенцы. Они одержали общую победу со счетом 12:8. Взять реванш спортсмены из Мордовии смогут зимой, когда матч (0+) пройдет на их территории, сообщает телеканал «Экспресс».