В России при изготовлении продуктов хотят использовать йодированную соль

Российских производителей могут обязать использовать при изготовлении продуктов питания йодированную соль. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на законопроект Минздрава.

В Минздраве предложили с 1 июня 2020 года использовать йодированную соль при изготовлении хлебобулочных изделий. А с 1 июня 2021 года обогащать всю пищевую соль сорта экстра, высшего и первого помола йодатом калия. Из документа также следует, что с 1 июня 2022 года с использованием йодированной пищевой соли будут изготавливаться все продукты.

Отмечается, что инициатива направлена на устранение йододефицита у населения. Однако в результате ее принятия с рынка могут исчезнуть некоторые продукты — например, соления, а привычная колбаса — поменять цвет. Впрочем, законопроект ведомства подразумевает некоторые исключения — например, в случае если технологический процесс не предусматривает использование подобного ингредиента.

Минпромторг поддержал новацию, Роспотребнадзор согласен концепуально, Минсельхоз и Минюст высказали замечания. В ФИЦ питания и биотехнологии «Известиям» сказали, что бессмысленно использовать йодированную соль в продукции, которая будет нуждаться в термической обработке. Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН дал негативный отзыв на законопроект.

По данным эндокринологического научного центра ведомства, в условиях йодного дефицита возрастает риск рака щитовидной железы, регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма. Затраты на лечение и медико-социальную реабилитацию пациентов с заболеванием щитовидной железы оцениваются ежегодно более чем в 275 млрд рублей.