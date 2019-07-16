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В России при изготовлении продуктов хотят использовать йодированную соль

16 июля в 08:06 238 просмотров
«Известия» со ссылкой на законопроект Минздрава.

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Российских производителей могут обязать использовать при изготовлении продуктов питания йодированную соль. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект Минздрава.

В Минздраве предложили с 1 июня 2020 года использовать йодированную соль при изготовлении хлебобулочных изделий. А с 1 июня 2021 года обогащать всю пищевую соль сорта экстра, высшего и первого помола йодатом калия. Из документа также следует, что с 1 июня 2022 года с использованием йодированной пищевой соли будут изготавливаться все продукты.

Отмечается, что инициатива направлена на устранение йододефицита у населения. Однако в результате ее принятия с рынка могут исчезнуть некоторые продукты — например, соления, а привычная колбаса — поменять цвет. Впрочем, законопроект ведомства подразумевает некоторые исключения — например, в случае если технологический процесс не предусматривает использование подобного ингредиента.

Минпромторг поддержал новацию, Роспотребнадзор согласен концепуально, Минсельхоз и Минюст высказали замечания. В ФИЦ питания и биотехнологии «Известиям» сказали, что бессмысленно использовать йодированную соль в продукции, которая будет нуждаться в термической обработке. Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН дал негативный отзыв на законопроект.

По данным эндокринологического научного центра ведомства, в условиях йодного дефицита возрастает риск рака щитовидной железы, регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма. Затраты на лечение и медико-социальную реабилитацию пациентов с заболеванием щитовидной железы оцениваются ежегодно более чем в 275 млрд рублей.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B-1884166/

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