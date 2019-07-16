Пушистый «Брежнев». Пензенцы ищут дом необычной кошечке

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в своей группе соцсети «Вконтакте» о кошечке с удивительной внешностью.

«Вы знали, что кошачьи брови и пышные усы выполняют роль ночных радаров и детекторов. Именно благодаря функции осязания посредством бровей и усов коты с легкостью передвигаются в темноте, с точностью обходя все препятствия. Усы и брови пушистиков имеют научное название — вибриссы.

Собираетесь на ночные вылазки? Вам срочно нужен усатый радар!» — рассказали волонтеры.

Пользователи в комментариях умилились необычной внешностью малышки, прозвав ее пушистым «Брежневым».

Волонтеры уточнили, что кошечка прибыла в центр «Питомец» на время стерилизации. Когда ранки заживут, ее придется вернуть назад. Узнать о том, как стать любящим хозяином малышки, можно здесь.