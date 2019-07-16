Пушистый «Брежнев». Пензенцы ищут дом необычной кошечке

«Вы знали, что кошачьи брови и пышные усы выполняют роль ночных радаров и детекторов. Именно благодаря функции осязания посредством бровей и усов коты с легкостью передвигаются в темноте, с точностью обходя все препятствия. Усы и брови пушистиков имеют научное название — вибриссы.
Собираетесь на ночные вылазки? Вам срочно нужен усатый радар!» — рассказали волонтеры.
Пользователи в комментариях умилились необычной внешностью малышки, прозвав ее пушистым «Брежневым».
Волонтеры уточнили, что кошечка прибыла в центр «Питомец» на время стерилизации. Когда ранки заживут, ее придется вернуть назад. Узнать о том, как стать любящим хозяином малышки, можно здесь.