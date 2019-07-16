В Пензе будут судить псевдомедиков из «клиники» по коррекции веса

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали сотрудники псевдомедицинской организации. Они обещали снижение веса и прикрывались якобы федеральной программой.

По данным следствия, действовала организация, которая позиционировала себя как филиал Московского медицинского центра по коррекции веса, с марта 2016 года по сентябрь 2017-го. Сотрудники центра обзванивали граждан и, ссылаясь на некую «Федеральную программу здоровья», приглашали пройти бесплатную диагностику.

«В псевдомедицинской организации потерпевшим сообщали заведомо ложные сведения о наличии у них соматических заболеваний, связанных с лишним весом, а также о возможности клиники предоставить комплекс лечебных услуг. Перед пациентами разыгрывали настоящий спектакль: сотрудники центра имитировали телефонные звонки якобы в другой город с просьбой о предоставлении несуществующей льготы. К клиентам выходили руководители так называемого льготного отдела, которые решали вопрос о предоставлении персональной скидки.

Когда пациенты соглашались, то под предлогом предоставления рассрочки с ними заключали кредитные договоры, деньги по которым перечислялись банками на счета клиники. Общая сумма причиненного гражданам ущерба превысила 13 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Руководителей и работников лжеклиники задержали и заключили под стражу. Дело передано в Ленинский районный суд Пензы.