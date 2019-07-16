Одаренные пензенцы поедут на специальную смену в пансионат у моря

Впервые в 2019 году для одаренных детей организовали специализированную смену «Академия роста» (6+) в пансионат «Приморский» Краснодарского края. Путевки на отдых к берегу Черного моря получили 150 человек.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в рамках мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» из бюджета выделено 6,7 млн рублей.

Ребята, которые поедут в пансионат, — победители и призеры всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, активисты российского движения школьников, юнармейцы и воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел».

По словам министра образования Александр Воронкова, их ждет насыщенная программа: игры, презентации, соревнования, тренировочные занятия, фестиваль занимательных наук, мастер-класс и др.

«Уверен, что отдых для ребят будет не только полезным, но и содержательным», — отметил он.