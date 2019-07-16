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Бывший зек из Саратова «поразвлекался» в Шемышейском районе

16 июля в 10:44 182 просмотра

34-летнего жителя Саратова будут судить в Пензенской области за угон и мошенничество.

По данным областной прокуратуры, в середине мая 2019 года саратовец, который отсидел в колонии за хищения, со своим 49-летним родственником из Московской области приехали отдыхать в Шемышейский район. Москвич пригласил мужчину на свою дачу. Там они выпили, и хозяин дома уснул.

Бывший заключенный достал из сумки родственника банковскую карту, взял ключи от его ВАЗ-219070 и направился в сторону Лопатинского района. Саратовцу не удалось далеко уехать: через несколько километров машина застряла на грунтовой дороге. Он бросил авто и пошел дальше. Добравшись до села Лопатино, в нескольких магазинах расплатился картой москвича. Всего он потратил 5202 рубля.

В это время потерпевший проснулся, он обнаружил пропажу и позвонил полицейским. Когда саратовец вернулся в деревню, его задержали.

В пресс-службе добавили, что деньги, карту и машину он вернул владельцу. Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.


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