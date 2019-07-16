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Пензенская область — лидер по приросту птицы и скота в России

16 июля в 14:09 248 просмотров

Пензенские аграрии обеспечили наибольший прирост производства скота и птицы в стране.

В Минсельхозе России подвели итоги развития отрасли животноводства за первое полугодие 2019 года, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Наибольший прирост обеспечили хозяйства Пензенской области (+36,3 тыс. тонн). Также высокие результаты по данному направлению получены в Белгородской (+31,1 тыс. тонн), Псковской (+28,9 тыс. тонн), Воронежской (+20,5 тыс. тонн) областях и Республике Марий Эл (+21,7 тыс. тонн)», — отметили в пресс-службе минсельхоза России.

Всего в первом полугодии производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в стране составило 6,8 млн тонн. Это на 67,5 тыс. тонн больше уровня аналогичного периода прошлого года.


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