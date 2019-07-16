Абоненты «ТНС энерго Пенза» стали чаще пользоваться онлайн-сервисами

«Личный кабинет» ООО «ТНС энерго Пенза» подключили более 18 000 человек. В июле 2018 года этот показатель был — 8 448 человек, за год он вырос на 115%. Сервис привлекает клиентов возможностью оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам компании и направлять документы, не выходя из дома или офиса. Отмечается, что для пользования «Личным кабинетом» необязательно наличие компьютера — все те же возможности доступны и в мобильном приложении «ТНС энерго» (6+) для смартфонов на платформе Android.

Помимо этого, по данным на 1 июля 2019 года более 11 600 человек подключили сервис «Электронная квитанция» и теперь получают квитанции на свою электронную почту. Пользователи по достоинству оценили удобство данной услуги: платежный документ приходит в день формирования быстрее бумажной версии, никогда не потеряется и защищает клиента от доступа иных лиц к его персональным данным. Кроме того, «Электронная квитанция» позволяет в два клика оплатить потребленную электроэнергию из любой точки, где имеется доступ в интернет.

Легко и быстро передать показания прибора учета и совершить все необходимые оплаты можно и на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза». Посетители сайта гарантирующего поставщика электроэнергии также имеют возможность получить интересующую информацию по любым вопросам, касающимся энергоснабжения, составив обращение с помощью специальной формы.