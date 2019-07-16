Россиянам хотят предложить новый способ платы за вывоз мусора

По словам исполнительного директора Российского экологического оператора Алексея Макрушина, при расчете предлагается учитывать число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

«Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», — пояснил он ТАСС.

По данным информагентства, в Минприроды подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема, но отраженный в нем механизм не раскрыли.