Пензенцы за год купили на 21% больше туристических путевок

Пензенцы в прошлом году купили на 21% больше турпутевок, чем в 2017-ом. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В органе госстатистики отмечают, что в 2018 году жители региона приобрели 19361 турпакетов стоимостью 1,3 млн рублей. А годом ранее, в 2017-ом, турфирмы продали 15 937 путевок.

Стоит отметить, что выросло не только количество реализованных услуг, но и число турфирм — с 87 (2017 год) до 100 (2018 год).

В 2017 году жители Пензенской области чаще всего отправлялись в туры в Турцию (4093 человек), Грецию (1245), Абхазию (955), Тунис (765), на Кипр (758), в Таиланд (752). Меньше всего путешествовали через турфирмы в Бразилию (2), Латвию (2), Малайзию (2), Сейшелы (2), Парагвай (1), Румынию (1). За 2018 год таких данных пока нет.