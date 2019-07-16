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Следователи установили личность утонувшего в Суре мужчины

16 июля в 15:46 424 просмотра
утонул мужчина. Следователи организовали проверку.

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В Пензе на ГПЗ-24 в реке Сура утонул мужчина. Следователи организовали проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 15 июля примерно в 22 часа 33-летний мужчина вместе с родственниками и новыми знакомыми отдыхал на берегу Суры в районе улицы Ангарской. Пензенец пошел купаться и скрылся под водой. Родственники обратились в полицию.

Тело мужчины спасатели достали из водоема днем 16 июля.

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на теле не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в пресс-службе.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1373645/

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