Следователи установили личность утонувшего в Суре мужчины

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 15 июля примерно в 22 часа 33-летний мужчина вместе с родственниками и новыми знакомыми отдыхал на берегу Суры в районе улицы Ангарской. Пензенец пошел купаться и скрылся под водой. Родственники обратились в полицию.
Тело мужчины спасатели достали из водоема днем 16 июля.
«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на теле не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в пресс-службе.
Следователи устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.