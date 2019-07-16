Собчак исполнила жаркий танец на кухне у Макаревича

Телеведущая Ксения Собчак покривлялась и рассказала о своей любви к творчеству певицы Светланы Лободы в эфире программы «Смак» (16+) на YouTube.

Фрагмент с жарким танцем на кухне у Андрея Макаревича звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Она напевала песню Светланы Лободы и кривлялась, доказывая ведущему, что у певицы — прекрасная фигура.

«Я повесила фото Светланы на холодильник, чтобы ночью, когда захочется поесть, посмотреть на снимок и остановилась», — поделилась Ксения.

Пользователям не особо понравился такой творческий порыв звезды. Они отметили, что она выглядит нелепо. «Да уж, танец — не ваш конек», «просто ужасно», — писали они в комментариях.