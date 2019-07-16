Жителей нескольких пензенских сел предупредили об отключении газа
Материал журналиста «Пенза-Пресс» опубликовали в журнале «Тавриды»
В Пензенской области выявили высокое содержание паразитов в почве
Отзыв на роман Нила Геймана «Американские боги»
Наши новости
Авария с четырьмя авто. Пензенец сообщил о ДТП перед Бакунинским мостом
Собчак исполнила жаркий танец на кухне у Макаревича
Елена Летучая приоткрыла грудь для фото
Сердобск превратился в свалку — соцсети
«Полная безвкусица». Бузову раскритиковали за откровенный костюм
Жители Каменки убрали горы мусора на Безруковском пруду
Пензенец сообщил о смертельном ДТП на ул. Захарова
Попал на ремонт. Машину «Яндекс такси» смяло от столкновения с грузовиком
Пензенцы возмущены порчей тротуаров при ремонте дорог
Нюша открыла бутылку ягодицами. ВИДЕО

На ул. Рахманинова поймали игуану. ФОТО

16 июля в 17:15 230 просмотров

Сотрудники МЧС поймали на ул. Рахманинова игуану. Об этом в соцсети рассказал директор Пензенского зоопарка Андрей Воскресенский.

Он отметил, что хозяина диковинного животного ищут, и поделился фото находки.

«Вообще уже народ с ума сошел — игуан теряет!» — отметила в комментариях зоозащитник Наталья Ляпустина.

Ранее правительство России расширило список животных, которых нельзя содержать дома. Под запрет попали, в частности кобры, комодские вараны, скорпионы, приматы, страусы, пингвины и др. При этом если животное из утвержденного правительством списка приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на домашнем содержании владельца, отмечает РБК.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...