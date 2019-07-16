На ул. Рахманинова поймали игуану. ФОТО

Сотрудники МЧС поймали на ул. Рахманинова игуану. Об этом в соцсети рассказал директор Пензенского зоопарка Андрей Воскресенский.

Он отметил, что хозяина диковинного животного ищут, и поделился фото находки.

«Вообще уже народ с ума сошел — игуан теряет!» — отметила в комментариях зоозащитник Наталья Ляпустина.

Ранее правительство России расширило список животных, которых нельзя содержать дома. Под запрет попали, в частности кобры, комодские вараны, скорпионы, приматы, страусы, пингвины и др. При этом если животное из утвержденного правительством списка приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на домашнем содержании владельца, отмечает РБК.