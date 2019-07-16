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В Пензенской области стали больше возбуждать дел из-за продажи алкоголя

16 июля в 17:32 164 просмотра

За полгода в Пензенской области пресекли около 500 правонарушений в сфере оборота спиртного.

По данным пресс-центра облправительства, возбуждено 71 уголовное и 425 административных дел (на 5% больше аналогичного периода 2018 года). Из незаконного оборота изъято 3 тысячи 530 литров продукции. Наложено около 3 миллионов рублей административных штрафов.

Сейчас идут проверки в отношении 19 организаций, где продавался алкоголь в день выпускных.

«Незаконного оборота спиртсодержащей продукции в Пензенской области быть не должно. Борьбу с этим злом требую вести постоянно и жестко, от ее эффективности зависят здоровье и безопасность жителей региона», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.


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