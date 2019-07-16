На ул. Зеленодольской появится пешеходная дорожка

Работы на улице Зеленодольской ведутся рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отметили в пресс-службе мэрии. Сейчас проведена фрезеровка и ведется укладка выравнивающего слоя асфальта. Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость сокращения промежутка между фрезированием и асфальтировкой.

Кроме обновления проезжей части, здесь делают пешеходную дорожку, которой ранее не было.

«Когда мы готовили программу по ремонту дорог БКАД на 2019 год, предусмотрели пожелания жителей, которые перемещаются от остановки Совхоз-техником до зоны отдыха у воды», — пояснил мэр.