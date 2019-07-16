Выяснилось, какая группа крови меньше всего уязвима перед раком

Как сообщает портал «МедикФорум», ученые Каролинского института в Швеции начали исследование 50 лет назад на больных в клиниках Великобритании. Они изучили данные более миллиона пациентов и определили, что люди именно с первой группой крови меньше всего подвержены онкологии.

Также ученые узнали, какими видами рака чаще всего болеют те, у которых другая группа крови. В частности, люди со второй группой крови более подвержены раку желудка, с третьей и четвертой — раку поджелудочной железы.

По мнению шведских ученых, основные причины развития злокачественных опухолей — употребление алкоголя и курение, а также противовоспалительные нестероидные препараты.