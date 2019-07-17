Безработным пензенцам расскажут о секретах быстрого трудоустройства

17 июля в пензенских центрах занятости для жителей региона организуют Единый день информационных услуг (18+).

Как сообщает пресс-центр облправительства, для безработных в рамках этого дня пройдут ярмарки вакансий рабочих мест, круглые столы с участием работодателей, органов местного самоуправления и общественников по вопросу снижения напряженности на рынке труда, а также консультации граждан по вопросам оказания госуслуг органами службы занятости.

Кроме того, пензенцам расскажут об организации профобучения и дополнительного образования безработных, граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в декретном отпуске, о проведении оплачиваемых общественных работ, самостоятельном поиске работы.

Приемы граждан в редакциях местных газет проведут с 9 до 11 часов в Городищенском, Камешкирском, Неверкинском, Пензенском и Тамалинском районах. Также в Наровчатском районе директор центра занятости населения Наталья Зотова встретится с жителями в школе села Телешовка в 14 часов.



Следующий День информационных услуг (18+) запланирован на 10 августа.