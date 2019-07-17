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Назван самый полезный для здоровья человека напиток

16 июля в 19:03 406 просмотров
, какой напиток является оптимальным для здоровья человека.

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Сотрудники федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Российской академии наук выяснили, какой напиток является оптимальным для здоровья человека.

Как сообщает Russia Today, лучшим выбором для человека, ведущего здоровый образ жизни, станет напиток на основе топинамбура. Это растение также известно как дикий подсолнух, солнечный корень и земляная груша. Его часто используют при производстве лекарств, которые необходимы для человеческого организма при сахарном диабете, ожирении или заболевании почек и желудочно-кишечного тракта.

По мнению ученых, растение является отличным компонентном при соблюдении правильного рациона питания, так как содержит полезные углеводы, пектиновые вещества, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, бета-каротин, а также калий, магний, фосфор и другие минеральные элементы. Белок топинамбура содержит незаменимые для здоровья человека аминокислоты.

При создании напитка на основе топинамбура советуют можно включать морковные, тыквенные, яблочные соки, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. При этом пюре из топинамбура в составе должно быть 15−20%.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/топинамбура-hlíza-выпечки-питание-3703002/

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