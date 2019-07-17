Жительницу Каменки укусил энцефалитный клещ (видео)

Сильная головная боль, потеря аппетита и два скачка температуры, один из которых, до 39,5, длился целую неделю. Жительница Каменки даже не думала о том, что это может быть из-за клеща.
«Он даже не присосался, а только зацепиться успел. Я его увидела и отбросила. Там осталась маленькая точка, и все пропало, больше не обращала внимания на это, а уже 1 июня началась температура повышаться», — рассказала Альбина Кудакаева.
Женщина не стала сидеть сложа руки, а начала пить антибиотики и жаропонижающие. Однако клещевой энцефалит — вирусное заболевание, требующее специфического лечения. В итоге, удалось лишь заглушить болезнь. Когда Альбина Исмагиловна вышла на работу, вирус вновь начал наступление. Вызвала «скорую», специалисты отвезли ее в местную больницу. Опять лечение. Помогло на время, а точный диагноз поставили только в Пензе.
«Лихорадочные, менингеальные формы опасны развитием хронического течения. Это может привести к астено-вегетативному синдром, развитию органических поражений, даже к эпилепсии, вплоть до психических нарушений», — рассказала заведующая отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Анна Степкина.
Мер, которые предприняла жительница Каменки выезжая на отдых, оказалось недостаточно для защиты от членистоногих. Репелленты в пик клещевого сезона не дают 100-процентной гарантии. Если запланирована поездка в эндемичные [свойственные для определенной территории] районы, нужно пройти вакцинацию. В случае, если не получилось заранее позаботиться о своем здоровье, нужно предпринять экстренные меры.
«Перед выходом в лес в эндемичный район необходимо сделать прививку иммуноглобулина. Если укусил клещ, тоже воспользоваться этим препаратом, а дальнейшие мероприятия проводить противовирусными средствами», — сказала Анна Степкина.
Случай заражения клещевым энцефалитом жительницы Каменка завершился благополучно. Теперь Альбина Кудакаева агитирует делать вакцинопрофилактику тех, кто едет в места, эндемичные по клещевому энцефалиту, сообщает телеканал «Экспресс».