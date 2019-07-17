Жительницу Каменки укусил энцефалитный клещ (видео)

Туристическая поездка на Урал обернулась для жительницы Каменки длительным лечением. В конце мая в районе Каповых пещер на территории Республики Башкортостан ее укусил клещ. Как потом выяснилось, энцефалитный. Для Пензенского региона это уникальный случай постановки такого диагноза. Последний раз врачи фиксировали это заболевание около пяти лет назад, тогда вирус был привезен из Удмуртии.

Сильная головная боль, потеря аппетита и два скачка температуры, один из которых, до 39,5, длился целую неделю. Жительница Каменки даже не думала о том, что это может быть из-за клеща.

«Он даже не присосался, а только зацепиться успел. Я его увидела и отбросила. Там осталась маленькая точка, и все пропало, больше не обращала внимания на это, а уже 1 июня началась температура повышаться», — рассказала Альбина Кудакаева.

Женщина не стала сидеть сложа руки, а начала пить антибиотики и жаропонижающие. Однако клещевой энцефалит — вирусное заболевание, требующее специфического лечения. В итоге, удалось лишь заглушить болезнь. Когда Альбина Исмагиловна вышла на работу, вирус вновь начал наступление. Вызвала «скорую», специалисты отвезли ее в местную больницу. Опять лечение. Помогло на время, а точный диагноз поставили только в Пензе.

«Лихорадочные, менингеальные формы опасны развитием хронического течения. Это может привести к астено-вегетативному синдром, развитию органических поражений, даже к эпилепсии, вплоть до психических нарушений», — рассказала заведующая отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Анна Степкина.

Мер, которые предприняла жительница Каменки выезжая на отдых, оказалось недостаточно для защиты от членистоногих. Репелленты в пик клещевого сезона не дают 100-процентной гарантии. Если запланирована поездка в эндемичные [свойственные для определенной территории] районы, нужно пройти вакцинацию. В случае, если не получилось заранее позаботиться о своем здоровье, нужно предпринять экстренные меры.

«Перед выходом в лес в эндемичный район необходимо сделать прививку иммуноглобулина. Если укусил клещ, тоже воспользоваться этим препаратом, а дальнейшие мероприятия проводить противовирусными средствами», — сказала Анна Степкина.

Случай заражения клещевым энцефалитом жительницы Каменка завершился благополучно. Теперь Альбина Кудакаева агитирует делать вакцинопрофилактику тех, кто едет в места, эндемичные по клещевому энцефалиту, сообщает телеканал «Экспресс».