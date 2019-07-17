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В Пензе инженерно-технический лагерь объединил 250 участников из 9 стран (видео)

16 июля в 20:01 278 просмотров
«Кванториум НЭЛ» стартовал первый международный инженерно-технический лагерь «Квантоград» (12+). Он объединил около 250 участников из девяти стран. Несколько дней школьники и студенты будут в командах разрабатывать проекты по десяти различным направлениям.

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В Пензе на базе детского технопарка «Кванториум НЭЛ» стартовал первый международный инженерно-технический лагерь «Квантоград» (12+). Он объединил около 250 участников из девяти стран. Несколько дней школьники и студенты будут в командах разрабатывать проекты по десяти различным направлениям.

Создать проект, который будет успешно реализован в будущем. Эта цель объединила юных инженеров из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Китая и Ливана. Лагерь «Квантоград» проходит впервые, он организован на базе пензенского детского технопарка «Кванториум НЭЛ». Отсюда и выбор темы для первой смены.

«У нас есть основные идеологии, которые подразумевают, что мы рассматриваем три проблемные зоны — это Арктика, подводный мир и космос. Все проекты, которые разработают десять команд, так или иначе, будут связаны с первой зоной, ребята будут делать большую международную арктическую станцию», — рассказал директор технопарка «Кванториум НЭЛ» Денис Тимирбаев.

В «Квантограде» для участников предусмотрено несколько модулей. Среди них — научно-технический, медицинский, энергетический, внешняя и внутренняя логистика, очистка воды, утилизация и добыча полезных ископаемых. По каждому направлению сформирована межнациональная команда. Один из главных критериев для отбора в лагерь — инженерная направленность школьников и студентов.

«Мы взяли курс на то, чтобы воспитывать одаренных детей. И неважно, пензенские они, из России или из других стран. В национальном проекте «Образование» есть направление «Успех каждого ребенка», — рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Ребята будут разрабатывать проекты в течение 12 дней. Следить за их работой и оказывать необходимую консультацию будут не только кураторы групп, но и почетный полярник из Пензы Павел Зайдфудим. Он займет место в жюри на защите проектов.

«Если они начнут делать конкретные проекты для будущего погружения в эту тему, то смогут найти свой путь в жизни. Потому что Арктика — это сосредоточение всех экстремальных территорий», — сказал он.

Самые активные участники поедут на «Кванториаду» (12+) — международные детские инженерные соревнования. Они пройдут в конце года в Москве. В дальнейшем авторы проектов смогут претендовать на получение президентского гранта, сообщает телеканал «Экспресс».


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