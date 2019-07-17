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Пензенские ссузы будут обучать предпенсионеров новым профессиям (видео)

16 июля в 20:17 256 просмотров

Жители Пензенской области предпенсионного возраста смогут бесплатно повысить свою квалификацию или обучиться другой профессии. Такую услугу готовы оказать пять пензенских средних специальных учебных заведений. Они получили такое право в рамках нового федерального проекта от союза WorldSkills Russia.

Его реализация начнется в 2019 году. Нюансы будущего сотрудничества образовательных организаций и предприятий-работодателей обсудили на базе колледжа архитектуры и строительства. В этом заинтересованы и преподаватели, они получат дополнительный заработок.

«Это будут краткосрочные программы. Зависит от того, какое у человека базовое образование, в зависимости от этого будем предлагать профессии, срок обучения — до шести месяцев», — рассказала заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Обучение на базе колледжей будет проходить по нескольким направлениям, среди них — профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации. Предлагаемыми компетенциями охвачены самые разные сферы деятельности, — от информационных и коммуникационных технологий до строительного производства. Но, как выяснилось в ходе обсуждения, еще есть что исправлять в предлагаемых программах. Например, педагогический колледж хотел бы обучать педагогов по физкультуре, но пока не видит подходящих кейсов.

Основная задача — повысить шансы людей предпенсионного возраста трудоустроиться или сохранить уже имеющуюся работу. Кроме того, благодаря новому проекту по переобучению работодатели смогут решить свои кадровые проблемы. На их потребности и будут ориентироваться при составлении учебных планов, сообщает телеканал «Экспресс».


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