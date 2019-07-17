В Сердобском районе будут собирать более 5000 тонн шампиньонов в год (видео)

До 10% всех грибов, которые россияне смогут найти на прилавках магазинов, будут пензенскими. В Сердобском районе готовятся к открытию предприятия по производству шампиньонов. В год там будут собирать более 5000 тонн грибов. Общие инвестиции в проект составили порядка двух миллиардов рублей.

Предприятие по производству шампиньонов пока работает в тестовом режиме. По соседству с пустыми камерами выращивания грибов — несколько помещений, где испытывают основную технологию. Как показала практика — не зря. Темпы роста удивили даже специалистов.

«Гриб очень быстро растет. Главной задачей было замедлить этот процесс, потому что такое количество, которое выросло в первой камере, стало абсолютным сюрпризом как для технологов, так и для сборщиц, которые хватались за голову и работали даже сверхурочно», — рассказал директор предприятия по выращиванию грибов Спартак Антонов.

«Конечно, были опасения. Мы боялись того, как поведет себя климатика. Она показала себя с отличной стороны. Оборудование, которым загружали, тоже оправдало себя», — сказал главный технолог предприятия по выращиванию грибов Владимир Афонин.

Площадь завода — 96 гектаров. Общие инвестиции в проект — порядка двух миллиардов рублей. В цехах расположены 20 камер выращивания. Каждая из них в месяц будет приносить порядка 30 тонн грибов. Они растут при температуре около 18 градусов, хранят собранный урожай при плюс двух, того, чтобы до прилавков магазинов шампиньоны доставили в идеальном состоянии. На качество гриба напрямую влияет и человеческий фактор, ведь все собирают вручную. Несмотря на все сложности, желающих устроиться на предприятие немало.

«Мы знаем, что есть интерес со стороны жителей, некая очередь на трудоустройство на данное предприятие. Здесь предлагают вполне конкурентоспособную заработную плату. Минимальный уровень — порядка 18 тысяч рублей, она сдельная, соответственно есть возможность зарабатывать гораздо больше», — рассказал первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Руководство предприятия ставит перед собой амбициозные цели. Согласно первоначальному плану, около 10% рынка в России составят именно сердобские грибы. В год там планируют собирать более 5000 тонн шампиньонов, сообщает телеканал «Экспресс».