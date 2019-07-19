В Пензенской области повысился индекс промышленного производства

«Индекс промышленного производства в Пензенской области вырос по отношению к прошлому году. Региональные показатели — 103,1%. Это выше, чем среднероссийские — 102,4%. Значительно увеличилось производство мяса — почти на 35%. Это результат как реализации крупных инвестиционных проектов, так и развития крестьянско-фермерских хозяйств», — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что открытие высокотехнологичных производств и создание новых рабочих мест — одно из необходимых условий выхода из демографического кризиса.

Глава региона также отметил, что контролировать выполнение всех работ ему помогают соцсети, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Социальные сети — очень эффективный инструмент общения, без моего внимания не обходится ни одно обращение, несмотря на то, что большинство проблем, с которыми обращаются пензенцы, относится к компетенции муниципальной власти. Но люди пишут мне, и я в обязательном порядке контролирую, как решаются проблемы», — подытожил Иван Белозерцев.