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Названа причина развития сердечных заболеваний после 40 лет

17 июля в 09:32 710 просмотров
, почему после 40 лет у людей резко начинается развитие ряда сердечно-сосудистых заболеваний.

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Медики выяснили, почему после 40 лет у людей резко начинается развитие ряда сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на CNN, исследование, в котором приняли участие 36 тысяч американцев, длилось 15 лет. Выяснилось, что повышенные холестерин и кровяное давление в молодом возрасте провоцируют развитие ряда сердечно-сосудистых заболеваний после 40 лет.

В частности, кардиологи из США узнали, что «плохой» холестерин на уровне 100 мг/дл и выше на 64% повышает риск появления ишемической болезни сердца.

При этом «верхнее» артериальное давление 130 мм рт. ст. и «нижнее» выше 80 мм рт. ст. увеличивают риск развития сердечной недостаточности, в среднем, на 30%.


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