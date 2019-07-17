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В Пензе мужчина погиб из-за сигареты

17 июля в 10:14 344 просмотра

В Пензе в квартире на улице 8 Марта произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар произошел 16 июля в 13.55. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В результате пожара погиб 47-летний хозяин жилища.

«Неосторожное обращение с огнем, в том числе — при курении, является одной из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей. Большую опасность составляют оставленные без присмотра спички, зажигалки, которыми могут воспользоваться дети. Игры с такими предметами могут закончиться трагедией. Храните спички и зажигалки в недоступных для малышей местах», — предупредили пензенцев в пресс-службе.

Сотрудники МЧС при курении советуют пользоваться большими глубокими пепельницами, следить, чтобы в них не оставалось непотушенных окурков. Перед тем, как выбросить окурок, его следует смочить водой. Нельзя курить в постели, особенно после употребления спиртного или лекарств. Минздрав предупреждает, что курение опасно для здоровья!


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