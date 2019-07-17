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В Пензе с улицы Кирова исчез оборонительный вал

17 июля в 10:36 420 просмотров

В Пензе на ул. Кирова ведется реставрация оборонительного вала. В настоящее время монумент и звонницу убрали с привычного места.

Как сообщает пресс-служба мэрии, будет отреставрировано основание монумента и сам объект. Согласно проекту, предусмотрена замена части деревянных элементов с последующим покрытием их защитным составом. Также будет произведена очистка от ржавчины и покраска металлических конструкций звонницы.

После завершения ремонта монумент и звонницу вернут на прежнее место. Параллельно ведутся работы по устройству лестницы к Спасскому собору и нижней декоративной стенки.

Как сообщается на краеведческом портале welcome2penza, мемориальный комплекс «Оборонительный вал Пензы» был сооружен в 1980 году на остатках земляного вала XVII века, окружавшего маленькую деревянную крепость Пензу. В композицию, автором которой является художник-архитектор Азарий Маматкадзе, входит фрагмент крепостной стены с набатной башней, возле которой установлена чугунная пушка-мортира, а напротив вала — памятник Первопоселенцу.


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