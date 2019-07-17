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В Пензе нашли нарушения в стоках «Горводоканала»

17 июля в 10:31 380 просмотров

В Пензе сотрудники прокуратуры и представители регионального управления Роспотребнадзора проверили качество стоков в Суре. Специалисты выявили нарушения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пробы брали на очистных сооружениях канализации «Горводоканала» — водовыпусках первой и второй очередей. Специалисты выяснили, что жидкость не соответствует гигиеническим требованиям.

В результате в отношении начальника цеха очистных сооружений канализации ООО «Горводоканал» завели административное дело. Ему назначили штраф — 1000 рублей. Главному исполнительному директору ресурсоснабжающей организации внесли представление об устранении нарушений. Оно находится на рассмотрении.


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