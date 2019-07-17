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Взгляд в будущее: как преобразится центр Спутника через пять лет

17 июля в 11:00 302 просмотра
, которые изменят представление об этом микрорайоне. Все они будут постепенно менять сознание.

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Город Спутник растет и развивается. Уже сейчас создана серия проектов, которые изменят представление об этом микрорайоне. Все они будут постепенно менять сознание.

Доминантой центральной части станут два 30-этажных здания. Они расположатся по обе стороны улицы Фонтанной, напротив фонтанной площади. Первая высотка — жилой дом с общественной территорией для занятий спортом, бильярдными и тренажерными залами. На крыше будут сауны, открытый подогреваемый бассейн, двухуровневая площадка для загара. На третьем этаже запроектированы квартиры с террасами. Вторая высотка — гостинично-офисный центр.

Рядом с 30-этажками на первой линии расположатся шесть жилых 25-этажных домов — по три рядом с каждой высоткой. За ними — еще по две 17-этажки. Весь этот комплекс высоток будет существенно отличаться от предыдущих очередей застройки: здесь Спутник становится сдержаннее и переходит от буйства красок к спокойной классике, не лишенной модных решений.

25- и 17-этажные дома образуют два жилых комплекса. Строительство первого уже началось, это ЖК «Созвездие». Его уникальность в том, что двор будет поднят на уровень первого этажа. Внизу будет располагаться парковка, сверху — спортивные и детские площадки. В стилобатной части предусмотрены коммерческие помещения.

Второй ЖК станет зеркальным отражением первого.

Украшением центральной части Спутника станет пешеходная улица Фонтанная. Она будет насыщена фонтанными комплексами: плоскостными, продольными, фонтанами с бассейнами. Вся улица в жаркие дни станет дышать свежестью, прохладой, сверкать и переливаться в солнечных лучах. Эта идеальное место для неспешных прогулок, бесед и романтических встреч.

На всем протяжении бульвара высадят деревья, разобьют клумбы, установят вазоны с цветами. Удобные лавочки, торговые ряды и детские развлекательные комплексы, кафе, мощеные тротуары — все это о новой, пешеходной улице в Спутнике. А окаймлять улицу с обеих сторон будут 20- и 22-этажные дома.

Таким образом, в Спутнике появится, по сути, отдельный микрорайон с высотками бизнес- и премиум-класса, гостинично-офисным центром и торговыми рядами на пешеходной улице.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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