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Губернатор рассказал, кто займет место снятого с должности Муругова

17 июля в 12:05 824 просмотра
, кто возглавит управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Twitter сообщил о том, кто возглавит управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области.

Информация о назначении появилась 17 июля.

«Николай Иванович Сармин возглавил управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области. Многие его хорошо знают, он долгие годы служил в МВД на руководящих должностях, а начинал службу участковым», — отметил Иван Белозерцев в соцсети.

Напомним, ранее пост начальника управления занимал Валерий Муругов. 27 мая он был освобожден от должности губернатором из-за того, что, находясь в отпуске, сел за руль пьяным. С мая по июль временно исполнял обязанности главы ведомства Виктор Белов.

Николай Сармин ранее трудился в должности заместителя начальника УМВД России по Пензенской области, является полковником полиции.


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