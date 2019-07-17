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В Пензе женщина потеряла маленькую дочь

17 июля в 12:31 424 просмотра

В Пензе пропал ребенок. Мать девочки обратилась за помощью к сотрудникам Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, женщина гуляла с дочкой во дворе, малышка начала играть с соседскими детьми. Мать ненадолго зашла в дом, а вернувшись не обнаружила девочку. Сначала она попыталась найти дочку самостоятельно, но поиски не увенчались успехом.

На место прибыли росгвардейцы, вместе с женщиной они отправились на поиски. Малышку нашли на берегу Суры, она играла, бросая камешки в воду.

В пресс-службе добавили, что здоровью ребенка ничего не угрожало, ее вернули маме.

Этот случай еще раз подтверждает, что детей лучше не оставлять без присмотра, особенно вблизи рек и водоемов.


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