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Пензенцы отправили жителям Иркутской области посылку с продуктами

17 июля в 13:23 78 просмотров
, которые пострадали от масштабного наводнения.

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Пензенцы 17 июля отправили гуманитарный груз жителям Иркутской области, которые пострадали от масштабного наводнения.

В состав груза вошли мука, сахар, кондитерские и макаронные изделия, гречневая крупа и питьевая вода, а также обои, которые понадобятся для ремонта пострадавших домов.

«Жители Пензенской области чувствуют чужую беду, как свою. Пока мы вместе, мы можем справиться с любой бедой», — подчеркнул мэр Виктор Кувайцев.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что транспорт прибудет в Иркутскую область через пять дней.

Отмечается, что собирать груз помогали общественные предприятия и организации, бизнесмены и неравнодушные пензенцы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_zhiteli_penzy_i_penzenskoy_oblasti_chuvstvuyut_chuzhuyu_bedu_kak_svoyu/

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