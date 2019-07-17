Пензенцы отправили жителям Иркутской области посылку с продуктами

Пензенцы 17 июля отправили гуманитарный груз жителям Иркутской области, которые пострадали от масштабного наводнения.

В состав груза вошли мука, сахар, кондитерские и макаронные изделия, гречневая крупа и питьевая вода, а также обои, которые понадобятся для ремонта пострадавших домов.

«Жители Пензенской области чувствуют чужую беду, как свою. Пока мы вместе, мы можем справиться с любой бедой», — подчеркнул мэр Виктор Кувайцев.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что транспорт прибудет в Иркутскую область через пять дней.

Отмечается, что собирать груз помогали общественные предприятия и организации, бизнесмены и неравнодушные пензенцы.