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Стал известен главный фактор развития рака

17 июля в 13:41 40 просмотров
, сообщают «Известия».

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Специалисты Роспотребнадзора озвучили главный фактор развития рака и прочих опасных заболеваний, сообщают «Известия».

Оказалось, что 90% онкологических заболеваний вызывает курение. Эта зависимость также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.

Специалисты отметили, что никотин обладает в три раза большей токсичностью, чем мышьяк, а табачный дым в 4,5 раза токсичнее автомобильных выхлопов и в 248 раз — дыма газовой горелки. По данным Роспотребнадзора, продолжительность жизни курильщика в среднем на 20−25 лет меньше, а рак у начавших курить в 15 лет встречается в пять раз чаще, чем у тех, кто орел эту зависимость после 25.

Кроме того, температура табачного дыма выше температуры воздуха на 35−40 градусов. Это плохо сказывается на зубной эмали, и она трескается. Помимо этого, при выкуривании одной пачки сигарет курильщик производит около 1 грамма жидкого дегтя, который оседает, в том числе в легких и попадает в желудок.


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